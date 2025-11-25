Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Am Dienstag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,37 Prozent tiefer bei 15 994,70 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 78,850 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 16 070,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 053,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 092,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 994,70 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 371,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der SDAX noch bei 17 177,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 510,41 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,18 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 2,40 Prozent auf 18,78 EUR), Alzchem Group (+ 1,10 Prozent auf 128,60 EUR), JOST Werke (+ 1,00 Prozent auf 50,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,65 Prozent auf 92,80 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 0,59 Prozent auf 4,30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil thyssenkrupp nucera (-6,95 Prozent auf 7,57 EUR), SFC Energy (-3,42 Prozent auf 12,44 EUR), Wüstenrot Württembergische (-2,41 Prozent auf 13,78 EUR), Wacker Neuson SE (-1,93 Prozent auf 18,34 EUR) und Energiekontor (-1,52 Prozent auf 32,30 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HAMBORNER REIT-Aktie aufweisen. 83 133 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,46 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at