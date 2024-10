Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

So bewegt sich der TecDAX heute.

Um 15:43 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 3 348,32 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 542,787 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,078 Prozent auf 3 338,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 341,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 333,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 351,48 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,193 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 259,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 325,14 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2023, den Stand von 2 974,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,714 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 4,12 Prozent auf 13,65 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,08 Prozent auf 68,80 EUR), ATOSS Software (+ 1,52) Prozent auf 134,00 EUR), PNE (+ 1,50 Prozent auf 12,16 EUR) und JENOPTIK (+ 1,42 Prozent auf 28,56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,52 Prozent auf 14,67 EUR), Bechtle (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR), Nagarro SE (-1,08 Prozent auf 91,40 EUR), Siltronic (-1,07 Prozent auf 64,95 EUR) und SMA Solar (-0,81 Prozent auf 17,24 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 284 426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,650 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

