Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der TecDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 1,24 Prozent aufwärts auf 3 275,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 481,385 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 3 243,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 235,27 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 243,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 289,68 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,41 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 3 288,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 035,17 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 3 157,72 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,22 Prozent auf 27,02 EUR), ATOSS Software (+ 4,99 Prozent auf 221,00 EUR), Bechtle (+ 4,06 Prozent auf 45,33 EUR), Kontron (+ 3,81 Prozent auf 21,26 EUR) und Energiekontor (+ 3,40 Prozent auf 82,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-1,41 Prozent auf 52,60 EUR), United Internet (-1,32 Prozent auf 22,46 EUR), Nordex (-0,84 Prozent auf 10,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,72 Prozent auf 102,85 EUR) und EVOTEC SE (-0,50 Prozent auf 16,77 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 201 050 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 166,144 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at