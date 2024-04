Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsende.

Schlussendlich stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 3 300,42 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 489,725 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,037 Prozent auf 3 288,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 286,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 286,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 332,14 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 3,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 3 423,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, stand der TecDAX bei 3 339,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, lag der TecDAX bei 3 300,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 0,727 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 5,45 Prozent auf 31,43 EUR), HENSOLDT (+ 2,24 Prozent auf 39,20 EUR), United Internet (+ 1,64 Prozent auf 22,30 EUR), Nagarro SE (+ 1,57 Prozent auf 71,00 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,16 Prozent auf 82,75 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-32,02 Prozent auf 9,64 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,20 Prozent auf 36,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,14 Prozent auf 100,40 EUR), JENOPTIK (-1,51 Prozent auf 24,74 EUR) und freenet (-1,32 Prozent auf 26,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 191 178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,876 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

