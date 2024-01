Zuversicht in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 7 459,09 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,347 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 446,29 Punkte an der Kurstafel, nach 7 446,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 426,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 471,66 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,17 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 614,48 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 18.10.2023, mit 7 588,00 Punkten bewertet. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 7 830,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 3,40 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Entain (+ 6,12 Prozent auf 9,50 GBP), Rolls-Royce (+ 3,34 Prozent auf 3,07 GBP), StJamess Place (+ 2,74 Prozent auf 6,37 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,31 Prozent auf 73,44 GBP) und RS Group (+ 2,16 Prozent auf 7,56 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-3,35 Prozent auf 5,25 GBP), Admiral Group (-2,34 Prozent auf 25,01 GBP), Centrica (-2,24 Prozent auf 1,40 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,98 Prozent auf 19,26 GBP) und D S Smith (-1,76 Prozent auf 2,78 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 88 374 396 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,455 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,23 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at