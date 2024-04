Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start im Plus

Der FTSE 100 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch legt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,31 Prozent auf 8 069,88 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,532 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 044,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 044,81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 044,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 083,92 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 2,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Wert von 7 930,92 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 24.01.2024, bei 7 527,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 912,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 4,51 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 083,92 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Reckitt Benckiser (+ 3,65 Prozent auf 44,05 GBP), Rio Tinto (+ 2,82 Prozent auf 54,67 GBP), Antofagasta (+ 1,80 Prozent auf 21,94 GBP), Croda International (+ 1,53 Prozent auf 49,63 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,42 Prozent auf 8,39 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Burberry (-2,96 Prozent auf 11,30 GBP), Lloyds Banking Group (-2,84 Prozent auf 0,50 GBP), Ocado Group (-1,67 Prozent auf 3,72 GBP), Fresnillo (-1,45 Prozent auf 5,70 GBP) und BT Group (-1,04 Prozent auf 1,06 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 11 424 636 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,022 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Mit 11,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

