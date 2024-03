Zuversicht in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag letztendlich

Zum Handelsende gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent auf 18 032,20 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,459 Prozent schwächer bei 17 902,52 Punkten, nach 17 985,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 809,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 039,82 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 685,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16 811,85 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der NASDAQ 100 12 519,88 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 416,73 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Synopsys (+ 4,30 Prozent auf 584,71 USD), Cadence Design Systems (+ 3,63 Prozent auf 311,85 USD), Baker Hughes (+ 2,56 Prozent auf 33,22 USD), Illumina (+ 2,32 Prozent auf 133,16 USD) und ANSYS (+ 2,12 Prozent auf 342,37 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4,74 Prozent auf 168,18 EUR), Marvell Technology (-3,18 Prozent auf 65,06 USD), CoStar Group (-2,13 Prozent auf 94,10 USD), Intel (-1,94 Prozent auf 38,64 EUR) und PayPal (-1,90 Prozent auf 63,01 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 758 253 Aktien gehandelt. Mit 2,850 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,37 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at