Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Dow Jones-Performance im Fokus 27.08.2025 20:05:05

Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne

Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne

So bewegt sich der Dow Jones am Mittwoch.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,33 Prozent höher bei 45 565,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,315 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,399 Prozent tiefer bei 45 236,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 45 418,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 45 580,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 372,78 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,086 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 901,92 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bei 42 343,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 250,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,49 Prozent nach oben. Bei 45 757,84 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,31 Prozent auf 249,38 USD), Chevron (+ 1,39 Prozent auf 159,55 USD), UnitedHealth (+ 1,29 Prozent auf 304,30 USD), IBM (+ 1,20 Prozent auf 245,55 USD) und Home Depot (+ 0,93 Prozent auf 352,25 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Merck (-0,93 Prozent auf 84,20 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 78,06 USD), Amgen (-0,68 Prozent auf 287,61 USD), Boeing (-0,43 Prozent auf 233,82 USD) und Honeywell (-0,37 Prozent auf 221,74 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 20 450 989 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen

20.08.25 Microsoft Buy UBS AG
31.07.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Microsoft Buy UBS AG
31.07.25 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 248,80 0,36% Amgen Inc.
Boeing Co. 202,45 0,70% Boeing Co.
Chevron Corp. 135,48 0,28% Chevron Corp.
Home Depot Inc., The 354,00 1,39% Home Depot Inc., The
Honeywell 190,96 0,28% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 210,75 1,57% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 73,00 0,27% Merck Co.
Microsoft Corp. 435,30 1,62% Microsoft Corp.
Nike Inc. 67,53 0,21% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 156,70 0,36% NVIDIA Corp.
Salesforce 211,20 0,96% Salesforce
UnitedHealth Inc. 261,60 1,28% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 38,16 1,25% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 592,85 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigen vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen