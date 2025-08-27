Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Dow Jones-Performance im Fokus
|
27.08.2025 20:05:05
Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne
Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,33 Prozent höher bei 45 565,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,315 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,399 Prozent tiefer bei 45 236,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 45 418,07 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 45 580,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 372,78 Punkten lag.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,086 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 901,92 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bei 42 343,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 250,50 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,49 Prozent nach oben. Bei 45 757,84 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,31 Prozent auf 249,38 USD), Chevron (+ 1,39 Prozent auf 159,55 USD), UnitedHealth (+ 1,29 Prozent auf 304,30 USD), IBM (+ 1,20 Prozent auf 245,55 USD) und Home Depot (+ 0,93 Prozent auf 352,25 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Merck (-0,93 Prozent auf 84,20 USD), Nike (-0,75 Prozent auf 78,06 USD), Amgen (-0,68 Prozent auf 287,61 USD), Boeing (-0,43 Prozent auf 233,82 USD) und Honeywell (-0,37 Prozent auf 221,74 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 20 450 989 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel
Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|248,80
|0,36%
|Boeing Co.
|202,45
|0,70%
|Chevron Corp.
|135,48
|0,28%
|Home Depot Inc., The
|354,00
|1,39%
|Honeywell
|190,96
|0,28%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|210,75
|1,57%
|Merck Co.
|73,00
|0,27%
|Microsoft Corp.
|435,30
|1,62%
|Nike Inc.
|67,53
|0,21%
|NVIDIA Corp.
|156,70
|0,36%
|Salesforce
|211,20
|0,96%
|UnitedHealth Inc.
|261,60
|1,28%
|Verizon Inc.
|38,16
|1,25%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45 592,85
|0,38%
