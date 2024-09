Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 19 432,40 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,601 Prozent höher bei 19 539,75 Punkten in den Handel, nach 19 423,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 596,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 337,12 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 508,52 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 902,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 15 202,40 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 17,46 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 6,31 Prozent auf 118,53 USD), Moderna (+ 4,08 Prozent auf 71,99 USD), Airbnb (+ 3,89 Prozent auf 122,12 USD), Diamondback Energy (+ 2,84 Prozent auf 179,77 USD) und Intel (+ 2,68 Prozent auf 21,47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Atlassian A (-5,65 Prozent auf 155,82 USD), CoStar Group (-2,79 Prozent auf 75,73 USD), Electronic Arts (-2,68 Prozent auf 142,59 USD), Palo Alto Networks (-2,36 Prozent auf 337,93 USD) und Super Micro Computer (-2,16 Prozent auf 439,38 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39 991 920 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,040 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Diamondback Energy-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,11 Prozent gelockt.

