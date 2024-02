Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,50 Prozent auf 1 706,00 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,109 Prozent höher bei 1 699,28 Punkten in den Handel, nach 1 697,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 706,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 698,77 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,672 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der ATX Prime mit 1 710,80 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 14.11.2023, bei 1 635,96 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 1 739,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,468 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Andritz (+ 2,91 Prozent auf 58,35 EUR), Verbund (+ 2,00 Prozent auf 63,90 EUR), EVN (+ 1,52 Prozent auf 23,35 EUR), Semperit (+ 1,21 Prozent auf 13,34 EUR) und S IMMO (+ 0,81 Prozent auf 14,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen FACC (-1,24 Prozent auf 6,35 EUR), Flughafen Wien (-1,17 Prozent auf 50,60 EUR), Rosenbauer (-0,68 Prozent auf 29,00 EUR), voestalpine (-0,63 Prozent auf 25,18 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,36 Prozent auf 41,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 404 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 22,478 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Semperit-Aktie mit 11,41 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at