Zuversicht in Zürich: SLI schließt in der Gewinnzone

Der SLI verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent stärker bei 1 803,01 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,129 Prozent auf 1 801,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 799,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 809,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 798,56 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der SLI einen Wert von 1 763,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Stand von 1 668,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, einen Wert von 1 802,94 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,24 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,23 Prozent auf 444,30 CHF), Alcon (+ 1,61 Prozent auf 65,72 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 100,05 CHF), Nestlé (+ 1,51 Prozent auf 100,06 CHF) und Sandoz (+ 1,36 Prozent auf 28,98 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Roche (-1,54 Prozent auf 230,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,24 Prozent auf 37,30 CHF), Schindler (-0,97 Prozent auf 213,50 CHF), Swisscom (-0,78 Prozent auf 506,00 CHF) und Swatch (I) (-0,63 Prozent auf 197,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 090 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,669 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at