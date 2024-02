Zuversicht in Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag

Der SLI legt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent auf 1 846,92 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,291 Prozent auf 1 834,71 Punkte an der Kurstafel, nach 1 840,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 1 846,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 831,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 760,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 1 703,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, bewegte sich der SLI bei 1 782,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,73 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 847,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 9,07 Prozent auf 66,12 CHF), Roche (+ 1,82 Prozent auf 232,35 CHF), Swatch (I) (+ 1,38 Prozent auf 220,70 CHF), Novartis (+ 1,36 Prozent auf 89,64 CHF) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 98,29 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-2,49 Prozent auf 2,15 CHF), Julius Bär (-1,13 Prozent auf 48,86 CHF), Schindler (-0,78 Prozent auf 229,40 CHF), Richemont (-0,58 Prozent auf 136,25 CHF) und Geberit (-0,55 Prozent auf 509,60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 903 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,555 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at