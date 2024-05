Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der SLI hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent auf 1 928,94 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,223 Prozent stärker bei 1 927,06 Punkten, nach 1 922,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 926,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 930,16 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,628 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2024, notierte der SLI bei 1 869,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wies der SLI einen Wert von 1 833,33 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 1 802,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,38 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 2,13 Prozent auf 518,20 CHF), Sonova (+ 1,15 Prozent auf 289,10 CHF), Partners Group (+ 0,84 Prozent auf 1 262,00 CHF), Logitech (+ 0,70 Prozent auf 81,06 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 47,88 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil SGS SA (-0,86 Prozent auf 80,60 CHF), Swatch (I) (-0,80 Prozent auf 193,10 CHF), Sandoz (-0,60 Prozent auf 31,74 CHF), ams (-0,45 Prozent auf 1,34 CHF) und Nestlé (-0,23 Prozent auf 94,42 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 369 429 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 247,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at