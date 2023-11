Zuversicht in Zürich: SMI mittags in der Gewinnzone

Der SMI verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,24 Prozent auf 10 765,66 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,188 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,079 Prozent auf 10 748,73 Punkte an der Kurstafel, nach 10 740,27 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 774,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 737,65 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SMI einen Wert von 10 348,60 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Wert von 10 848,34 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2022, einen Stand von 11 085,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,94 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sonova (+ 7,49 Prozent auf 251,20 CHF), Holcim (+ 1,62 Prozent auf 62,82 CHF), Geberit (+ 0,92 Prozent auf 482,20 CHF), Givaudan (+ 0,77 Prozent auf 3 273,00 CHF) und Logitech (+ 0,71 Prozent auf 76,48 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 431,80 CHF), Swiss Life (-0,81 Prozent auf 566,60 CHF), UBS (-0,73 Prozent auf 23,10 CHF), Lonza (-0,50 Prozent auf 355,40 CHF) und Swisscom (-0,31 Prozent auf 508,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 622 696 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 264,638 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

