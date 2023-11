Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SMI am Mittag

Am Mittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SMI legt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent auf 10 620,59 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,174 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,150 Prozent auf 10 606,29 Punkte an der Kurstafel, nach 10 590,39 Punkten am Vortag.

Bei 10 636,16 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 573,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 900,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, wies der SMI einen Wert von 11 110,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 999,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 büßte der Index bereits um 3,26 Prozent ein. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 2,63 Prozent auf 107,35 CHF), Sonova (+ 1,59 Prozent auf 229,60 CHF), Lonza (+ 1,43 Prozent auf 340,40 CHF), Sika (+ 1,23 Prozent auf 230,20 CHF) und Logitech (+ 0,84 Prozent auf 74,74 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-2,15 Prozent auf 21,40 CHF), Swisscom (-0,67 Prozent auf 507,80 CHF), Givaudan (-0,38 Prozent auf 3 171,00 CHF), Swiss Re (-0,16 Prozent auf 99,04 CHF) und Nestlé (-0,14 Prozent auf 98,76 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 923 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 266,506 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at