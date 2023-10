NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Der Automationskonzern werde am 18. Oktober in seinem Sektor die Berichtssaison einläuten, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass die Markterwartungen leicht übertroffen werden. Den Ausblick dürfte ABB aber bestätigen. Den nächsten positiven Kurstreiber sieht er im Kapitalmarkttag Ende November./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 22:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.