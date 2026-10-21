NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die insgesamt zurückhaltende Stimmung mit Blick auf den Zahlungsabwickler werde sich wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, es ließen sich Belege dafür finden, dass Adyen mittelfristig eine aktive Rolle im Bereich des "Agentic Commerce" spielen werde, schrieb Hannes Leitner in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.