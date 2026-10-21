Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|924,40EUR
|1,30EUR
|0,14%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die insgesamt zurückhaltende Stimmung mit Blick auf den Zahlungsabwickler werde sich wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, es ließen sich Belege dafür finden, dass Adyen mittelfristig eine aktive Rolle im Bereich des "Agentic Commerce" spielen werde, schrieb Hannes Leitner in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 233,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
924,80 €
|
Abst. Kursziel*:
33,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
924,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,38%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|924,40
|0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)