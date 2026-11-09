Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

888,80EUR -3,70EUR -0,41%
Adyen B.V. Parts Sociales ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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09.11.2026 13:42:55

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1077 Euro auf "Buy" belassen. Nach seiner Beobachtung habe der Aufstieg des neuen Wettbewerbers Checkout.com nur begrenzte Auswirkungen auf den Zahlungsabwickler, schrieb Hannes Leitner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser gehe wohl eher zulasten der Markanteile anderer Wettbewerber, da sowohl Checkout.com als auch Adyen weiter schneller wüchsen als die Branche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 077,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
898,80 € 		Abst. Kursziel*:
19,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
888,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,17%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 895,60 0,35% Adyen B.V. Parts Sociales

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13:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:23 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
13:23 DHL Group Hold Warburg Research
13:22 KRONES Buy Deutsche Bank AG
13:22 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:22 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:22 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 pbb Buy Warburg Research
13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:07 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:06 Fresenius Overweight Barclays Capital
12:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12:21 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
11:59 LANXESS Kaufen DZ BANK
11:52 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 Sanofi Neutral UBS AG
11:27 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
11:25 GEA Buy UBS AG
11:24 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
11:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
11:22 Hannover Rück Buy UBS AG
11:16 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11:15 BP Outperform RBC Capital Markets
11:12 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:09 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
10:55 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
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