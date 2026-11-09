Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|888,80EUR
|-3,70EUR
|-0,41%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1077 Euro auf "Buy" belassen. Nach seiner Beobachtung habe der Aufstieg des neuen Wettbewerbers Checkout.com nur begrenzte Auswirkungen auf den Zahlungsabwickler, schrieb Hannes Leitner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser gehe wohl eher zulasten der Markanteile anderer Wettbewerber, da sowohl Checkout.com als auch Adyen weiter schneller wüchsen als die Branche./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 077,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
898,80 €
|
Abst. Kursziel*:
19,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
888,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,17%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
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|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|895,60
|0,35%
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|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research