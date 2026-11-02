Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|848,30EUR
|26,80EUR
|3,26%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend gute Umsatzentwicklung werde vom gesenkten Margenziel überschattet, schrieb Mohammed Moawalla am Freitag nach einem Zwischenbericht des Zahlungsabwicklers. Er sieht allerdings die Anlagestory unverändert positiv./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1 600,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
827,80 €
|
Abst. Kursziel*:
93,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
848,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88,61%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|849,60
|3,42%
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|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital