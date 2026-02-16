Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|919,30EUR
|9,00EUR
|0,99%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 1550 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele des Zahlungsabwicklers für das neue Jahr hätten Fragen aufgeworfen über die Sichtbarkeit des Wachstums und dessen künftigem Tempo, schrieb Tammy Qiu am Montag in ihrem Resümee des jüngsten Geschäftsberichts. Die vom Management nun ausgegebene Prognose für das Nettoerlöswachstum liege in der Mitte der Spanne unter der Konsensschätzung und sei zudem unter den Zielen des Unternehmens vom Kapitalmarkttag im November./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1 000,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
920,30 €
|
Abst. Kursziel*:
8,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
919,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,78%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
