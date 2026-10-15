NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Borja Olcese behielt zudem die Einordnung "Negative Catalyst Watch" für die Aktie der Supermarktkette mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal bei. Die Messlatte für das dritte Jahresviertel liege inzwischen zwar niedriger, aber die Erwartungen an das vierte Quartal stellten das Unternehmen noch immer vor Herausforderungen in Bezug auf die Konsensschätzungen und die eigene Prognose, schrieb der Experte in einem Ausblick am Donnerstag./rob/ajx/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:49 / BST



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