Alphabet A Aktie
|306,05EUR
|-5,55EUR
|-1,78%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" Microsoft, Alphabet
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 445,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 347,64
|
Abst. Kursziel*:
28,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 347,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,01%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|305,45
|-1,97%
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|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Boeing Outperform
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