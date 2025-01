NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach Daten des App-Analytics-Anbieters Sensor Tower auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Apple habe seine App-Umsätze im vierten Quartal deutlicher gesteigert als saisonal üblich, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Downloads etwas besser entwickelt. Sowohl für die Umsätze als auch für die Downloads gelte jedoch, dass die Daten für Dezember jeweils unterdurchschnittlich gewesen seien. Insofern sollte das Augenmerk auf die Monatsentwicklungen gelegt werden, um die Trends für das erste Jahresviertel zu bewerten./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2025 / 17:07 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2025 / 17:07 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.