NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach einer Kreise-Meldung zu einer Neuaufstellung für einige der Geschäfte des Chemiekonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die in dem Bericht erwähnten Portfolioveränderungen seien weitaus umfangreicher als aktuell vom Markt erwartet, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Sie könnten einen erheblichen Spielraum für Kostensenkungen, den Abbau von Schulden in der Bilanz und die Monetarisierung der Summe der einzelnen Unternehmensteile schaffen./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:34 / ET



