NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die vorläufige Einigung des US-Flugzeugbauers mit der amerikanischen Gewerkschaft IAM habe eine Laufzeit von vier Jahren und beinhalte geringere Lohnerhöhungen als von der Gewerkschaft ursprünglich geforderte, schrieb Analyst Ken Herbert in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dazu sei der Zeitpunkt der Einigung günstig. Sie beseitige einen erheblichen Belastungsfaktor für die Aktie, falls sie endgültig verabschiedet werde./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2024 / 15:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2024 / 15:57 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.