CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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27.03.2026 11:32:46

CTS Eventim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Erstbewertung des vierten Geschäftsquartals. Enttäuschend sei aber der Ausblick. Der Eventvermarkter habe Pläne, doch entscheidend sei deren Ausführung. Investitionen seien erforderlich, doch über deren Höhe sei bisher noch nichts bekannt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
59,00 € 		Abst. Kursziel*:
59,32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
51,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83,24%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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