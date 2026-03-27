CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Erstbewertung des vierten Geschäftsquartals. Enttäuschend sei aber der Ausblick. Der Eventvermarkter habe Pläne, doch entscheidend sei deren Ausführung. Investitionen seien erforderlich, doch über deren Höhe sei bisher noch nichts bekannt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59,00 €
|
Abst. Kursziel*:
59,32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
51,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83,24%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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