NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analystin Annick Maas verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf Sorgen von Konzertbesuchern angesichts der Ermittlungen wegen eines geplanten Anschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien. Zahlreiche Kartenbesitzer versuchten Berichten zufolge nun ihre Karten zu verkaufen, doch wie früher stets der Fall, erwartet Maas auch jetzt, dass dies nur vorübergehende Auswirkungen sind. Die Expertin bekräftigte ihr Anlageurteil für die Aktie des Ticketvermarkters./ck/la



