CTS Eventim Aktie

70,65EUR 0,40EUR 0,57%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

11.02.2026 06:28:09

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlaystin Lara Simpson geht in ihrem Ausblick vom Dienstagabend davon aus, dass der Tickethändler am 26. März starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr vorlegt. Auch für 2026 bleibt sie optimistisch für die Umsatzentwicklung, dämpfte allerdings etwas ihre Margenerwartungen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69,95 € 		Abst. Kursziel*:
57,26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,70%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

