HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer hausinternen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Ziel für die nächsten zwölf Monate sei einerseits die Senkung der Verschuldung, fasste Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Aussagen zusammen. Über die nahe Zukunft hinaus reichten die Optionen für die Kapitalverwendung von einer stärkeren Erhöhung der Ausschüttungen an die Aktionäre bis in zu höheren Investitionen./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



