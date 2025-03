NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group vor dem Kapitalmarkttag des Logistikkonzerns von 41 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die "großen Ziele" bereits im September bekannt gegeben worden seien, dürfte es bei der nun anstehenden Veranstaltung eher um Details gehen, schrieb Analyst Alexander Irving in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er verlagerte den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 19:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.