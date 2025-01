NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Analyst Edward Mundy erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartung, dass der Spirituosenkonzern im laufenden Geschäftsjahr am Tiefpunkt ankommt und im Jahr darauf eine Erholung erlebt. Vor den Anfang Februar erwarteten Halbjahreszahlen verpasste er seinen Schätzungen nochmals den Feinschliff. Zielsetzungen bis 2029 könnten seiner Einschätzung nach ein bereinigendes Ereignis werden./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 11:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 11:40 / ET



