NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Angesichts der negativen Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie könnte das laufende Jahr für Erleichterung sorgen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn vom US-Spirituosenmarkt kämen Lebenszeichen. Und falls eine Rezession ausbleibe, könnte das Unternehmen immer noch die Jahresziele erreichen - wenn auch eher das untere Ende der Zielspannen für das Wachstum des Umsatzes sowie des operativen Ergebnisses (Ebitda) aus eigener Kraft./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.