Dürr Aktie
|16,42EUR
|0,12EUR
|0,74%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Dürr anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Christian Cohrs rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem insgesamt ordentlichen dritten Quartal des Anlagenbauers. Das strategische Profil von Dürr habe sich deutlich geschärft, wobei die Umstrukturierungen bei Homag und in der Verwaltung Früchte trägen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:05 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,04 €
|
Abst. Kursziel*:
55,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,25%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Dürr auf 18 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Dürr AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|16,42
|0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)