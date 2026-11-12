Dürr Aktie

16,58EUR 0,38EUR 2,35%
Dürr ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

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12.11.2026 09:30:13

Dürr Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragseingänge hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf den Bericht zum dritten Quartal. Das Unternehmen sehe aber beträchtliches Potenzial für die Bestellungen im Schlussquartal. Besser als erwartet sei die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Anlagenbauers./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16,34 € 		Abst. Kursziel*:
114,20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
111,10%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Dürr AG 16,46 1,60% Dürr AG

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09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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09:35 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Dürr Outperform Bernstein Research
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09:13 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
09:12 Siemens Outperform Bernstein Research
08:57 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
08:42 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
08:37 Formycon Outperform RBC Capital Markets
08:30 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
08:29 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:20 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
06:54 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:54 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:52 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:50 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
06:49 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.11.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
11.11.26 RWE Kaufen DZ BANK
11.11.26 Fraport Kaufen DZ BANK
11.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
11.11.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
11.11.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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