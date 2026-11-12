Dürr Aktie
|16,58EUR
|0,38EUR
|2,35%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragseingänge hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf den Bericht zum dritten Quartal. Das Unternehmen sehe aber beträchtliches Potenzial für die Bestellungen im Schlussquartal. Besser als erwartet sei die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Anlagenbauers./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
16,34 €
|
Abst. Kursziel*:
114,20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
16,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
111,10%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
|03.11.26
|Dürr Hold
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|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|16,46
|1,60%
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|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:50
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)