Dürr Aktie
|16,38EUR
|0,04EUR
|0,24%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Dürr von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Schmidt schrieb am Donnerstag zwar von einem hohen Bewertungsabschlag der Aktien des Anlagenbauers. Für eine Erholung brauche der Wert aber dynamischere Fundamentaldaten. /rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Halten
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
16,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
16,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Dürr auf 18 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Dürr AG
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|16,38
|0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.