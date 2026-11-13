Dürr Aktie
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WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Yasmin Steilen bewertete das dritte Quartal am Donnerstag als durchwachsen. Deshalb und wegen der gesenkten mittelfristigen Ziele für BBS Automation glaubt die Expertin, dass die für 2030 gesteckten Umsatz- und Margenziele zu ehrgeizig sind. Nach dem Amtsantritt der neuen Finanzchefin rechnet sie im Dezember im Rahmen des Kapitalmarkttags mit einer Anpassung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,04 €
|
Abst. Kursziel*:
30,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,99%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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