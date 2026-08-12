Dürr Aktie

17,82EUR -0,14EUR -0,78%
Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

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12.08.2026 09:33:53

Dürr Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Um der Umstrukturierung des Anlagenbauers Rechnung zu tragen, habe er den Beta-Faktor in seiner Kapitalkostenberechnung erhöht, wodurch sich der faire Aktienwert seines Bewertungsmodells verringere, begründete Christian Cohrs das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die beibehaltene Kaufempfehlung rechtfertigte er mit dem Hinweis, dass das aktuelle Kursniveau bereits eine erhebliche Enttäuschung einpreist und ein Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent birgt./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Buy
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,10 € 		Abst. Kursziel*:
46,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,29%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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