Dürr Aktie
|16,44EUR
|-0,08EUR
|-0,48%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor dem Kapitalmarkttag im Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die jeweiligen Leiter der Segmente Automobil und Holzbearbeitung dürften Einblicke in diese Geschäftsfelder geben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Dienstag. Im Fokus stehe zudem der Finanzierungsrahmen des Anlagenbauers nach Verkäufen von Geschäftsbereichen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,54 €
|
Abst. Kursziel*:
35,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,74%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
28.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.10.26
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung vom 23.10.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Dürr auf 18 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
Analysen zu Dürr AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|16,44
|-0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:19
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|12:15
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:02
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets