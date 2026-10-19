Enel Aktie
|9,05EUR
|-0,14EUR
|-1,50%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Arturo Murua rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem gedämpften dritten Quartal, das keine Anpassung des Ausblicks zur Folge haben sollte. Die Trends bei dem italienischen Energiekonzern entsprächen weitgehend denen im ersten Halbjahr./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,85 €
|
Abst. Kursziel*:
19,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
17:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.10.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|16:46
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|16:46
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|16:46
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,05
|-1,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:31
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:20
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|18:32
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:37
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:46
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:33
|McDonald's Buy
|UBS AG
|16:31
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14:45
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:43
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:43
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|11:44
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:30
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)