Enel Aktie
|9,20EUR
|0,20EUR
|2,24%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Quartalszahlen des italienischen Energieversorgers am 12. November dürften wenig Spannendes bieten und keinen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr und der gestiegenen Verschuldung dürften die Anleger eher abwarten. In den kommenden Monaten könnte sich die Umsetzung einer Gaspreis-Obergrenze in Italien als wichtig erweisen - eine Bestätigung der kolportierten Zahlen wäre klar positiv für Enel./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 18:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,11 €
|
Abst. Kursziel*:
14,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
20.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
20.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,20
|2,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)