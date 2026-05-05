Enel Aktie
|9,60EUR
|-0,07EUR
|-0,72%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 8,00 auf 8,80 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Fernando Garcia äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den regulatorischen Risiken südeuropäischer Versorger. In Italien sei das Risiko staatlicher Interventionen für Enel besonders ausgeprägt, während Spanien anfälliger dafür werde, dass sich der Iran-Krieg ausweitet. Die Enel-Tochter Endesa hält er für überbewertet./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8,80 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,78%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,37%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Analysen zu Enel S.p.A.
|13:30
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:30
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
