Enel Aktie
|9,85EUR
|0,02EUR
|0,15%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Analyst Javier Garrido attestierte dem italienischen Energiekonzern ein solides Jahresviertel. Die Prognose für die Nettoverschuldung im laufenden Jahr liege leicht über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,89 €
|
Abst. Kursziel*:
5,15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
18:57
|Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu (dpa-AFX)
|
11.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
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11.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.11.26
|Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,85
|0,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:51
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20:51
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|19:26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:12
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:11
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:59
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:14
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:27
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|Dürr Halten
|DZ BANK
|17:05
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16:59
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15:46
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:50
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|MLP Buy
|Baader Bank
|13:58
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets