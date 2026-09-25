Enel Aktie
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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Einfluss der Anleihezinsen auf die europäischen Energieversorger sei nicht so groß wie befürchtet, schrieb Jorge Alonso Suils am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Die Korrelation der Renditen mit den Aktienkursen sei kurzfristig zwar hoch, auf längere Sicht aber gering. Den seit August beschleunigten Renditenanstieg sieht der Experte schon eingepreist. Er bleibt für die Branchen positiv, rät aber weiter zur Titelselektion. Seine bevorzugten Aktien sind National Grid, EDP und SSE./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,91 €
|
Abst. Kursziel*:
10,04%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,20%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
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