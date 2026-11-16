Enel Aktie
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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
16.11.2026 07:57:44
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 8,80 auf 8,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Gaspreisbremse und die Verlängerung der Regionalsteuer (IRAP) drückten das Ergebnis des Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Sonntag. Insgesamt würden ungelöste Probleme aktuell nur schlimmer./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8,60 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,80%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,15%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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