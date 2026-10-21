Enel Aktie
|9,16EUR
|-0,05EUR
|-0,51%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Nettogewinn dürfte stabil geblieben sein, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Den Jahresausblick sollte der Energieversorger bestätigen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,12 €
|
Abst. Kursziel*:
9,60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,23%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
20.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
20.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,16
|-0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.