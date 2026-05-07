NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns entsprächen vollständig seinen Prognosen und den Markterwartungen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT



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