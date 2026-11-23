Enel Aktie
|9,38EUR
|0,01EUR
|0,11%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig. Brands Favoriten sind RWE und SSE./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,29 €
|
Abst. Kursziel*:
13,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,90%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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19.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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16.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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16.11.26
|Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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16.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
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16.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,38
|0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|20.11.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)