Enel Aktie
|8,82EUR
|-0,10EUR
|-1,13%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Angesichts eines historischen Dürresommers in Europa sei die Wasserkraftproduktion dort seit Jahresbeginn in allen Regionen mit Ausnahme von Großbritannien rückläufig gewesen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Besonders schwierig sei die Lage in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien, wo die Produktion deutlich unter den historischen Durchschnittswerten liege. Dementsprechend sei der italienische Versorger Enel davon besonders negativ betroffen./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 14:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,86 €
|
Abst. Kursziel*:
10,57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
18.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8,84
|-0,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|16:09
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|15:46
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|15:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|15:45
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15:40
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:40
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:09
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:28
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research