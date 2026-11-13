Enel Aktie
|9,91EUR
|0,10EUR
|0,98%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
13.11.2026 07:45:21
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bartlomiej Kubicki attestierte dem italienischen Energiekonzern am Donnerstag eine solide Gewinnentwicklung. Bei den erneuerbaren Energien müsse das Tempo aber zunehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,88%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
12.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu (dpa-AFX)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
11.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Ausblick: Enel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Enel S.p.A.
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,91
|0,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:22
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK