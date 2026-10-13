Eni Aktie

25,55EUR 0,12EUR 0,47%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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13.10.2026 13:14:29

Eni Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Raffineriemarge des Ölkonzerns dürfte sich im Vergleich zum Vorquartal verdreifacht haben, schrieb Mark Wilson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,47 € 		Abst. Kursziel*:
17,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,44%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

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13:14 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Eni Buy UBS AG
24.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 25,55 0,49% Eni S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

13:20 DEUTZ Buy Warburg Research
13:16 ABB Neutral UBS AG
13:15 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13:13 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13:11 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:10 Delivery Hero Neutral UBS AG
13:10 L'Oréal Buy UBS AG
13:09 BP Hold Jefferies & Company Inc.
12:55 BP Outperform RBC Capital Markets
12:55 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Semperit buy Baader Bank
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
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